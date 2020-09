Através de nota nas redes sociais, a Enel Distribuição anunciou na manhã desta terça-feira (21) que está enfrentando problemas no fornecimento de energia elétrica em Anápolis.

Segundo a companhia, o impacto na distribuição do serviço se dá devido as chuvas que começaram a cair no município na noite desta segunda (21).

Os principais bairros afetados são: Adriana Parque, Residencial Jandaia, Bairro Santo Antônio, Residencial Dom Felipe e Jardim Alexandrina.

Ainda no comunicado, a empresa afirmou que reforçou as equipes em 60% para atender a população e que está trabalhando para restabelecer a energia para os clientes o quanto antes.