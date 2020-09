Após apresentar um aumento sempre constante nos últimos meses, a curva de mortes pela Covid-19 em Anápolis parece estar abaixando.

É o que aponta o levantamento do Portal 6, feito com base nos dados da plataforma de acompanhamento da pandemia, mantida e gerida pela Prefeitura juntamente aos registros da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em conjunto com a Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o painel, dos 284 óbitos confirmados até o momento desta publicação, 76% ocorreram entre os meses de junho e agosto no que, aparenta ser, o pico de mortes do município.

Já se encaminhando para o fim, o mês de setembro registrou 64 fatalidades até esta quarta-feira (23), anterior à divulgação do boletim informativo diário, mas já com a atualização de óbitos do sistema online.

Em comparação com o mês de agosto completo, o número de vítimas da doença decresceu em 45%. Entretanto, vale ressaltar que ainda resta uma semana do atual mês.

Em uma análise justa e direta dos primeiros 23 dias de cada período mensal, a realidade se mantém.

Isso porque 85 óbitos foram confirmados até o dia 22 de agosto, em um quantitativo que resulta no decréscimo de 25% no número de mortes, quando comparado a setembro.

Agora, resta aguardar os próximos meses para confirmar se, de fato, está ocorrendo uma diminuição nas fatalidades em decorrência da Covid-19.