Responsável por oferecer aconselhamentos, conforto, apoio espiritual e suporte para momentos difíceis, a Capelania cumpre um papel fundamental na Associação Educativa Evangélica (AEE).

É que é esse trabalho trabalho que oferece tudo o que os alunos, professores, familiares e visitantes da AEE precisam para se manter espiritualmente saudáveis, mesmo durante as adversidades.

Pensando nisso, a Capelania da AEE, através da UniEVANGÉLICA, vai realizar, no próximo sábado (26), um congresso online denominado “Identidade e Propósito”, que contará com transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 08h30.

Já estão confirmadas as participações de preletores renomados, como Guilherme Franco, Paulo Borges Jr., Pedro do Borel, Tarik Mohallen e Kevin Mannoia.

Os interessados devem fazer as inscrições gratuitamente pelo site disponibilizado pela instituição, preenchendo todos os campos com os dados pessoais.

Capelania

A Capelania da Associação Educativa Evangélica está presente em todas as instituições mantidas pela AEE e tem como missão principal oferecer apoio aos estudantes, colaboradores, docentes e técnicos administrativos.

O inícios dos trabalhos dos capelães remontam ao começo do século XX, quando foi fundada a associação. Desde aquele tempo, os fundadores possuíam a visão de servir o ser humano com base nos princípios cristãos.

A Capelania se responsabiliza por dar apoio espiritual a todo corpo institucional, seja através da devocional semanal com os colaboradores, encontro com os alunos, a disponibilidade para aconselhamento e orientações e ainda formação de uma rede de apoio com professores.