Anápolis confirmou somente 12 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) enviado ao Portal 6 nesta segunda-feira (28).

No informe, a pasta detalhou que eles se referem a seis moradores do sexo feminino, com idade entre dez e 72 anos, e oito do sexo masculino, de seis a 70.

A Semusa também registrou o óbito de uma mulher de 54 anos, que faleceu no último sábado (26).

Mas ao Portal 6, explicou que os números estão baixos comparado aos dias anteriores porque o painel da Covid-19 passa por manutenção.

“Estamos aguardando voltar ao normal para inserir o restante”, frisou.

Com esta atualização, Anápolis passou a somar 12.201 casos com 299 óbitos e 9.255 recuperados. Os demais pacientes estão internados ou em isolamento domiciliar.