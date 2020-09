A apresentadora Xuxa, 57, se manifestou sobre o barraco que aconteceu no Leblon, na noite de sexta (25).

Para ela, a mulher que atirou uma garrafa de água em outra mulher, que estava de biquíni em um carro conversível, foi invejosa e “deveria ter levado dois tapas”.

“O cara é um panaca e a invejosa da mulher que levou um tapa na cara, deveria ter levado dois. Minha mãe me ensinou que violência gera violência, não bate em ninguém, mas também não leva. A mulher do carro estava na dela e a outra errou. Acho que a mulher do bar aprendeu, não é não?”, escreveu Xuxa em uma publicação no Instagram do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

O barraco do Leblon começou após duas mulheres saíram de uma festa em uma lancha e resolverem passear pelas ruas do Leblon no Peugeut 308 CC Roland G de um amigo. Os três estavam animados: as meninas dançavam e todos trocaram beijos no carro com a capota abaixada – ora ele beijava as garotas, ora elas se beijavam.

Foi quando o trânsito parou na rua Dias Ferreira, uma das regiões mais nobres do bairro com um dos IPTUs mais caros do Brasil, que entrou em ação uma terceira mulher. Ela estava numa mesa na calçada de um dos restaurantes da área.

Incomodada com o que viu, ela arremessou uma garrafa com água em direção ao carro.

A mulher atingida pela garrafa desceu do carro, caminhou até o local e começou a dar tapas na que havia atirado o objeto.

Um homem que também estava sentado na mesa correu atrás da mulher, que voltou para o carro. Ele só teve tempo de puxar a parte de cima do biquíni dela, que cobriu os seios com as mãos.