Uma medida protetiva foi solicitada pela Polícia Civil à uma jovem de 22 anos, moradora do Setor Sul, na região Sul de Anápolis, no último domingo (27).

Isso porque ela foi vítima de sessões de espancamento. O autor? O namorado de 19 anos, que mora no Residencial Arco Iris, bairro da mesma região.

Os socos no rosto e enforcamento ocorreram, segundo a jovem, devido ao fato de horas antes ela ter ido a um pesque e pague com as amigas.

Depois desse episódio, a garota foi à casa do rapaz para buscar alguns pertences e apanhou mais um pouco.

O pior foi quando ele decidiu ser “gentil” e quis levá-la para casa. No caminho, na BR-153, durante mais uma discussão, o jovem chegou a abrir a porta do carro para retirá-la do veículo ainda em movimento.

Após o acolhimento da medida protetiva, o namorado não poderá mais se aproximar da companheira, que também deve ser escoltada pelo polícia caso queira buscar algum objeto que esteja de posse do autor.