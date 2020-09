Uma comitiva da UniEVANGÉLICA esteve na Ala 2 (antiga Base Aérea de Anápolis) para realizar uma visita técnica e conhecer o projeto de preparação de pilotos dos caças suecos F-39 Grippen, adquiridos pelo governo brasileiro e que em breve serão enviados ao Brasil.

“Nosso objetivo foi conhecer as instalações que estão sendo preparadas na Ala 2 para receber os caças suecos a partir do ano que vem. Estão sendo construídos hangares específicos para essas aeronaves e o Grupo de Defesa Aéreo está realizando um excelente trabalho”, destacou Carlos Hassel Mendes, reitor do Centro Universitário.

A visita contou ainda com a presença do Chanceler da instituição e presidente da Associação Educativa Evangélica, Ernei de Oliveira Pina, além de pró-reitores, professores e colaboradores da UniEVANGÉLICA.

Como parte do convênio firmado entre a Associação Educativa de Anápolis e a Ala 2 de Anápolis, a Academia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA será utilizada para o treinamento de pilotos de caças suecos F-39 Gripen que atuarão no município.

O projeto que viabilizou a parceria ainda tem a participação do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás (Comdefesa-GO).

“Estamos orgulhosos por essa parceria, que contribuirá para a defesa do espaço aéreo brasileiro. A Associação Educativa Evangélica possui um compromisso com o Brasil e recebe de braços abertos os pilotos dos caças suecos. É uma forma de contribuirmos com o trabalho desempenhado pela Força Aérea Brasileira, tão importante para a segurança nacional”, declara o Chanceler da UniEVANGÉLICA e presidente da AEE, Ernei de Oliveira Pina.

O convênio, oficializado em outubro de 2019 com a assinatura de representantes da AEE e da Guarnição de Aeronáutica de Anápolis, prevê, além do treinamento, capacitação física para os pilotos.

“É também uma parceria científica, já que os conhecimentos produzidos poderão ser utilizados em publicações de estudos e pesquisas realizadas na UniEVANGÉLICA“, ressalta o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE), Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva.

O programa de incentivo, conforme Ernei de Oliveira Pina, foi criado para que militares e seus familiares tenham condições especiais para realizarem sua graduação na instituição. Filhos de militares possuem descontos no Colégio Couto Magalhães.

“Essa é a nossa contribuição para o importante trabalho que a Aeronáutica realiza”, afirma.

À época da assinatura do convênio, a Ala 2 estava sob o comando do Cel. Aviador Antônio Marcos Mioni. Hoje, o comando está a cargo do coronel aviador Gustavo Pestana Garcez, que dará continuidade ao convênio firmado com a Associação Educativa Evangélica.

Treinamento

Uma equipe do curso de Educação Física trabalhará durante os treinamentos dos pilotos de caças F-39 Gripen que atuarão em Anápolis.

“Promovemos adequações na estrutura da academia da UniEVANGÉLICA. Nossos profissionais estão preparados para a ministração de exercícios físicos específicos”, explica o diretor da graduação, Prof. Dr. Iransé Oliveira Silva.

“Nossa participação no processo de treinamento será na prescrição e aplicação de exercícios que atendem a especificações as quais os pilotos são submetidos durante o voo. Essa preparação física serve de base para os estímulos a que eles serão submetidos no futuro, em especial quando passarem por treinamento em centrífuga”, acrescentou

Os treinamentos tiveram início no último dia 03 de agosto, com acompanhamento das equipes de docentes de Educação Física.

“Os pilotos precisam manter uma condição física adequada para os vôos de alta performance”, sustentou o professor.

A parceria com a Ala 2 também conta com os cursos de Fisioterapia e Medicina, além do Mestrado e Doutorado em Movimento Humano e Reabilitação.