Outubro se inicia oficialmente nesta quinta-feira (01) e, junto do novo mês, a população de Anápolis também pode esperar temperaturas altas e baixos índices de umidade.

É o que aponta as previsões do Climatempo. De acordo com a plataforma, durante as duas primeiras semanas de outubro, os anapolinos terão que conviver com temperaturas máximas na casa dos 35ºC.

Nos cinco primeiros dias do mês, apesar do possível pico de 36ºC, as pessoas terão um alívio durante as madrugadas e fim de noites no município.

Isso porque os termômetros poderão registrar temperaturas na casa dos 16º durante este período.

Contudo, com o avanço dos dias, a tendência é de um aumento não só nas máximas, mas também nas temperaturas mínimas previstas.

A mudança será tão brusca que o próprio Climatempo emitiu um alerta para a terça-feira do dia 06, data em que as mínimas passam de 16ºC para 24ºC. Confira:

Enquanto isso, as máximas devem continuar subindo, podendo chegar até 37ºC em diversos dias da segunda semana do mês.

O foco das altas temperaturas está previsto para o período que abrange o fim da manhã até o meio da tarde, por volta das 16h.