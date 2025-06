Após PM ser acionada, homem tenta se vingar de vizinho em Anápolis

Suspeito precisou ser algemado e contido pelos policiais no caminho para a delegacia

Davi Galvão - 23 de junho de 2025

Briga aconteceu no bairro Vila União. (Foto: Google Street View)

Uma briga entre vizinhos na noite deste domingo (22), em Anápolis, contou com uma série de confusão e terminou com a chegada da Polícia Militar (PM).

Quando as autoridades chegaram no endereço, localizado no bairro Vila União, foram informados de que um dos moradores da região já teria agredido outro homem, resultando em ferimentos na região do nariz.

Os policiais também foram informados de que o suspeito havia retornado à casa da vítima e tentado invadir a residência após saber que a PM fora acionada.

Porém, como não teve sucesso, ele teria tentado forçar a entrada na casa da vizinha, chegando a danificar o portão, conforme registro.

Vídeos feitos no local pelos moradores apontam os momentos de tensão, com o agressor gritando e ameaçando a vítima.

Diante dos fatos, todas as partes envolvidas foram conduzidas até a delegacia, sendo necessário o uso de algemas para conter o suspeito. A autoridade policial determinou pela lavração de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

