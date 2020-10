A Clínica Popular da Saúde, já conhecida por realizar campanhas internas mensais de consultas e exames a baixo custo em Anápolis, iniciou nesta quinta-feira (1º) o tradicional Outubro Rosa.

O objetivo é informar e conscientizar as mulheres da cidade sobre a importância de se cuidarem para tratar e prevenir o câncer de mama.

Com unidades no Jundiaí e na Vila Jaiara, a clínica oferece atendimento completo em ginecologia, mastologia, além de ofertar os principais exames que diagnosticam a doença, como ultrassom da mama e mamografia.

“Temos de lembrar que, quando antes a doença for descoberta, maior é a possibilidade de ter êxito no tratamento e na cura do câncer”, afirmou Fábio Bastos, diretor administrativo da Clínica Popular da Saúde.

Preocupada com a saúde geral da mulher, as unidades também realizam mais de três mil exames laboratoriais e ofertam outros exames fundamentais, como prevenção, transvaginal e densitometria óssea.

As interessadas devem fazer o agendamento das consultas e exames pelos telefones (62) 3324-8593 ou WhatsApp (62) 9 9551-1193.

Em tempo

Além da campanha do Outubro Rosa, a Clínica Popular da Saúde também continua atendendo em 20 especialidades com uma equipe composta por 90 médicos.

Com uma grande variedade de exames, a clínica também é a única a realizar ultrassonografia todos os dias e em todos os períodos de funcionamento.

A unidade da Clínica Popular da Saúde da Vila Jaiara fica na Avenida Fernando Costa, nº 1073. Já a do Jundiaí está localizada na Avenida Minas Gerais, nº 251.