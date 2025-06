Daniel & Samuel anunciam gravação ao vivo do DVD “30 Anos – Legado” em Anápolis

Projeto promete emocionar o público ao resgatar canções que marcaram época e reafirmar a história musical construída ao longo dos anos

Gabriella Licia - 20 de junho de 2025

Dupla Daniel & Samuel. (Foto: Divulgação)

Com uma trajetória consolidada e considerada a maior dupla sertaneja gospel do Brasil, Daniel & Samuel se preparam para um dos momentos mais emblemáticos da carreira: a gravação ao vivo do novo projeto musical “30 Anos – Legado”.

O evento será realizado no próximo dia 05 de julho, no Teatro Valterci Mello, localizado no Centro de Convenções de Anápolis (GO), e promete reunir fãs e admiradores de todas as regiões do país. A entrada será gratuita, e o acesso ao local acontecerá por ordem de chegada, a partir das 18h.

A gravação marca as três décadas de história da dupla, reconhecida por uma série de sucessos que atravessam gerações. Ao todo, serão 22 músicas regravadas, revisitando os principais ícones que moldaram a caminhada artística de Daniel & Samuel. O projeto promete emocionar o público ao resgatar canções que marcaram época e reafirmar o legado musical construído ao longo dos anos.

Entre os convidados já confirmados para dividir o palco com a dupla estão nomes consagrados da música cristã, como Canção e Louvor, Cristina Mel e Leandro Borges. Outras participações especiais ainda serão anunciadas nos próximos dias.

Para garantir conforto e inclusão, um telão será instalado na parte externa do teatro, permitindo que aqueles que não conseguirem vaga no auditório também possam acompanhar cada momento da gravação.

Com cerca de 20 milhões de streams mensais nas plataformas digitais e quase 2 milhões de inscritos no YouTube, Daniel & Samuel seguem como referência no segmento gospel, alcançando públicos de diferentes idades e reafirmando sua relevância na música cristã brasileira.

Os organizadores reforçam que as vagas são limitadas e recomendam que o público chegue cedo para garantir lugar. A orientação é para que todos fiquem atentos às redes sociais da dupla, onde novidades e bastidores do evento serão divulgados nos próximos dias.