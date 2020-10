O apresentador Rodrigo Faro, 46, é o mais novo meme da internet. Isso porque ele resolveu postar uma foto da entrada de seu casarão. E o tamanho da porta de entrada chamou a atenção.

Na postagem, Faro brincou sobre o fato de estar cansado e não poder fazer festa. “Depois de gravar o dia todo, partiu Festa do Japa… Japacama!”, publicou.

Na imagem é possível ver que a porta tem pelo menos uns oito metros de altura. Famosos como Xand Avião e a árbitra Fernanda Colombo fizeram piada. “Se essa porta existisse na época do Titanic, estariam todos salvos pra contar história”, brincou a árbitra.

Mas logo a internet em massa resolveu se divertir com a situação. E não foram poucas as brincadeiras feitas e divulgadas pelas redes sociais. “A porta da casa do Rodrigo Faro é maior do que a minha autoestima”, disse um seguidor. “A porta do Rodrigo Faro é a única que pode receber o Optimus Prime para tomar um café da tarde”, comentou outro.

“A porta da casa do Rodrigo Faro é maior do que a minha vontade de jogar tudo pro alto”, disse um outro seguidor.