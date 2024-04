Violão de Jonh Lennon perdido há 50 anos é encontrado e vai a leilão

Leiloeiros do leilão Music Icons disseram que o violão, usado para gravar o álbum dos Beatles "Help" (1965), deverá receber lances até R$ 4 milhões

Folhapress - 25 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube)

Um violão que havia sido perdido e pertencia a John Lennon foi encontrado num sótão, na Grã-Bretanha, e agora será leiloado a partir do próximo mês.

Os leiloeiros do leilão Music Icons disseram que o violão, usado para gravar o álbum dos Beatles “Help” (1965), deverá receber lances até R$ 4 milhões.

O instrumento estava perdido havia mais de 50 anos. Foi então que um homem o encontrou durante uma mudança de casa.

Depois de tomarem conhecimento, alguns funcionários do Julien’s Auctions foram até o local e atestaram que era o original. Lennon adquiriu o violão acústico de 12 cordas no final de 1964.

A relíquia entrará no leilão marcado para acontecer no dia 29 de maio no Hard Rock Cafe de Nova York e no site do leiloeiro.