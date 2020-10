Uma das melhores instituições de ensino superior de Goiás, a UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para a pós-graduação de Gestão, Garantia e Controle da Qualidade nas Indústrias.

A especialização tem duração de 500 horas e será dividida em cinco módulos: sistema da garantia da qualidade, validação, controle de qualidade, ciência e pesquisa e trabalho de conclusão de curso.

As aulas são aos sábados, das 08h às 12h, e das 13h30 às 18h, e ocorrerão a cada 15 dias. A duração total da pós é de 22 meses.

O objetivo do curso é capacitar principalmente os graduados em Farmácia, Química, Engenharia Química, Biologia, Biomedicina ou outros profissionais que desejam atuar em indústrias farmacêuticas e cosméticas.

A UniEVANGÉLICA, além de ter vagas para a nova turma, também está com descontos especiais para quem deseja estudar, mas não consegue arcar com todos os custos.

Interessados devem entrar em contato com a coordenação do curso pelo WhatsApp (62) 9 9684-1641. Mais informações estão no site do Centro Universitário.