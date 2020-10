Na ausência de uma agência reguladora municipal em funcionamento, o Procon Anápolis anunciou na manhã desta sexta-feira (02) que está “monitorando o restabelecimento da água na cidade”.

Na virada do mês, um incêndio na zona rural teria comprometido o pleno funcionamento do Sistema Piancó, que abastece 80% das residências.

Conforme adiantado pela Saneago em comunicado no site institucional da companhia, a normalização do serviço deve começar durante esta tarde. No entanto, nos setores mais altos, o problema pode persistir por mais tempo.

“Ainda ontem pela manhã duas bombas foram restabelecidas e a partir da 10h o sistema voltou a operar completamente, porém às 13h30 houve nova queda de energia e o sistema somente foi restabelecido a partir das 17h e está bombeando normalmente desde, então”, avisou o chefe do Procon, Robson Torres.

“Neste momento, 60% da área afetada ontem já está reabastecida e o restante em recuperação. Mais informações iremos transmitir durante o dia”, promete.