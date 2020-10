Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente na Avenida Brasil Sul, que tirou a vida de duas pessoas na manhã deste sábado (03) em Anápolis.

No registro fica comprovado que a VW/Amarok, que seguia pela via sentido Centro, avançou o sinal e colidiu contra a caminhonete F-4000, que fazia o retorno no trecho.

“Não há dúvidas, ele furou o semáforo”, foi taxativo em entrevista à Rádio São Francisco o delegado Cleiton Lobo sobre o condutor, de 34 anos, que após atendimento médico será ouvido na Central de Flagrantes.

O investigador plantonista disse ainda que o homem, que não teve a identidade divulgada, deverá responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa.

Às autoridades, testemunhas relataram que o carro de luxo estava com bebidas alcoólicas e o condutor apresentava sinais de embriaguez.

“É algo que está sendo analisado”, frisou Cleiton Lobo, ponderando que é necessário a realização de testes para o diagnóstico oficial.

Morreram no acidente Emanuel Felipe Pires Martins, de 15 anos, e Eurípedes Tomé da Costa Filho, de 26, que estavam na F-4000. Uma terceira vítima está internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).