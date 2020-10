Adele, 32, presenteou Skepta, 38, com uma corrente de ouro avaliada em 16 mil libras esterlinas (correspondente a R$ 116.764,80) no aniversário do rapper, dia 19 de setembro.

Amigos dizem que, embora o casal não tenha oficializado a relação, o romance ganhou força. “Adele e Skepta têm se aproximado nos últimos meses e têm se visto muito”, disse uma fonte.

“Ela esteve na Inglaterra e deu a ele uma linda corrente de ouro de aniversário”, afirmou a mesma pessoa ao Mirror, emendando:

“Ele mostrou o presente a amigos e parecia muito animado com isso. Embora não estejam oficialmente em um relacionamento, eles são muito próximos”, pontuou.

Adele e Skepta foram vistos juntos no fim de setembro em um bar de realidade virtual em Londres, antes de levarem suas bebidas para uma sala VIP.

Ainda de acordo com a publicação, eles teriam se juntado a Jammer, um MC que é membro do Boy Better Know, grupo de grime de Skepta.

Não é de hoje que há rumores sobre um envolvimento entre os artistas.

Em outubro de 2019 – seis meses após se separar de Simon Konecki, pai de seu único filho, Ângelo, 7 – amigos previam que a cantora engataria um romance com o rapper.

Uma fonte próxima a ela disse ao jornal britânico The Sun que Adele e Skepta tinham um vínculo estreito e havia uma conexão especial entre os dois.