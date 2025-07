Aos 50 anos, Mel B se casa com cabeleireiro sem a presença das colegas de Spice Girls

Aos 50 anos, a cantora já namorava o cabeleireiro, que tem 37 anos, havia seis anos

Folhapress - 05 de julho de 2025

(Foto: @officialmelb no Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Melanie Brown, mais conhecida como a Mel B das Spice Girls, se casou neste sábado (5) com Rory McPhee em Londres, na Inglaterra. Aos 50 anos, a cantora já namorava o cabeleireiro, que tem 37 anos, havia seis anos.

Apesar da presença de algumas celebridades, como a modelo e atriz Cara Delevingne, apenas uma das colegas de banda acompanhou o enlace: Emma Bunton, conhecida como Baby Spice. Victoria Beckham, Geri Halliwell e Melanie Chisholm (a Mel C) foram ausências sentidas.

Mel B usou um vestido da estilista britânica Josephine Scott na cerimônia, que ocorreu na cripta da Catedral de Saint Paul. Depois, ela trocou o modelo por um segundo “look”, criado pelo americano Justin Alexander.

As três filhas da cantora foram as damas de honra. Phoenix, de 26 anos, é fruto do casamento com Jimmy Gulzar; Angel Iris, de 18 anos, é filha dela com o ator Eddie Murphy; e Madison, de 13 anos, veio do relacionamento com o ex-marido Stephen Belafonte.

Após a cerimônia, os convidados foram recebidos em uma recepção no hotel Shangri-La, que fica em um dos edifícios mais altos da Europa e de onde é possível apreciar a vista da cidade.

Mel B já comentou que Rory é amigo da família há muitos anos, mas que foi apenas em 2019 que os dois perceberam que estavam gostando um do outro. Na época, ela dizia que não pensava em se casar novamente. Os dois ficaram noivos em 2022.e