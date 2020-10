Estatal que presta serviço de água e esgoto em Goiás, a Saneago recorreu na tarde desta segunda-feira (05) às redes sociais para informar que o Sistema Piancó, que abastece 80% das residências de Anápolis, está plenamente reestabelecido.

Por conta de um incêndio na zona rural, a rede elétrica foi desligada na última quinta-feira (1º) para que a Enel recuperasse um poste de alta-tensão atingido pelo fogo.

Desde então, entre interrupções e religações, foram quase 20h sem captação de água bruta do ribeirão Piancó.

“A Saneago não poupou esforços para complementar a produção de água e agilizar a recuperação do sistema. Imediatamente, um novo poço foi colocado em operação e a vazão do Sistema DAIA foi aumentada de 100 para 140 litros de água tratada por segundo. A Companhia também colocou um gerador em funcionamento para a operação da Estação de Tratamento de Água e utilizou caminhões-pipa para reforçar o abastecimento”, detalhou no texto.

Os recorrentes problemas com a Enel foram novamente lembrados como um dificultador dos esforços que a Saneago tem perseguido para não deixar faltar água em Anápolis.

“Desde o final do ano passado, a Saneago realizou investimentos e um conjunto de melhorias operacionais, que garantiram regularidade no abastecimento de água tratada, em Anápolis, inclusive neste período de estiagem. Contudo, sucessivas e prolongadas interrupções no fornecimento de energia elétrica provocaram a paralisação do abastecimento de água no município”, reiterou a empresa.