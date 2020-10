Desde o final do ano passado, a Saneago realizou investimentos e um conjunto de melhorias operacionais, que garantiram regularidade no abastecimento de água tratada, em Anápolis, inclusive neste período de estiagem.

Contudo, sucessivas e prolongadas interrupções no fornecimento de energia elétrica provocaram a paralisação do abastecimento de água no município.

Foram 3 interrupções no fornecimento de energia, que prejudicaram o abastecimento de água em Anápolis.

Na madrugada de quarta (30) para quinta-feira (1º) foram cerca de 9 horas sem energia elétrica, quando a empresa distribuidora de energia desligou a rede para recuperar um poste de alta-tensão, atingido por um incêndio de grandes proporções, na área rural do município.

Essa rede fornece energia para a captação de água bruta no Ribeirão Piancó, principal manancial de abastecimento de Anápolis.

Em seguida, ocorreram outras interrupções no fornecimento de energia, prejudicando o bombeamento de água, que depende de energia elétrica para ocorrer. Quando o abastecimento estava em fase final de recuperação houve novas interrupções no fornecimento de energia, durante 3 horas na quinta (1º) e mais 3 horas no sábado (3).

A Saneago não poupou esforços para complementar a produção de água e agilizar a recuperação do sistema. Imediatamente, um novo poço foi colocado em operação e a vazão do Sistema Daia foi aumentada de 100 para 140 litros de água tratada por segundo.

A Companhia também colocou um gerador em funcionamento para a operação da Estação de Tratamento de Água e utilizou caminhões-pipa para reforçar o abastecimento.

Em grande parte da cidade, o abastecimento de água foi normalizado na manhã de sábado (3). Sendo que o Sistema Piancó está totalmente reabastecido nesta segunda-feira (5).

A Saneago solicita a compreensão de todos e o consumo consciente da água tratada, sem desperdícios, especialmente para não ocorrerem intermitências no abastecimento dos bairros da parte alta.