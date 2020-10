Laura Mattos, de São Paulo, SP – Mais de 70% da população do Estado de São Paulo entrará na fase verde do Plano SP, que prevê a reabertura parcial de quase todas as atividades, inclusive cinemas e teatros, no penúltimo estágio da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.

A informação, confirmada à Folha de S.Paulo por uma pessoa envolvida no processo, será anunciada na entrevista coletiva desta sexta-feira (9) do governador João Doria (PSDB), a partir das 12h45. O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), participará na entrevista para falar sobre as aberturas previstas com a mudança, parte delas a ser implementada já neste sábado (10).

A progressão para a fase verde, após mais de seis meses de quarentena, permite que estabelecimentos comerciais adotem regras de funcionamento menos restritivas. Os shoppings e galerias de lojas, por exemplo, poderão funcionar com 60% da ocupação.

Na educação, de acordo com o plano de retomada, o número de alunos presentes na escola, hoje limitado a 35%, poderá subir para 70% após duas semanas de permanência da cidade no novo estágio.

Com essa mudança, o governo deve fortalecer a campanha para que os municípios reabram as escolas, reforçando os prejuízos causados a crianças e jovens pelo confinamento prologando. Em meio à campanha eleitoral, prefeitos têm adiado o retorno, decisão que pode se complicar com a entrada para a fase verde, quando praticamente todas as atividades funcionam perto da normalidade.

Para os setores de comércio, serviços e para estabelecimentos como salões de beleza, barbearias e academias de esporte de todas as modalidades e de ginástica, vale a mesma regra: ocupação máxima de 60% e obrigação de seguir protocolos de distanciamento, uso de máscaras e disponibilidade de álcool em gel.

Os bares e restaurantes (ou estabelecimentos similares) poderão funcionar até, no máximo, às 22h apenas em regiões que estiverem há pelo menos 14 dias na fase verde. Na prática, isso quer dizer a regra para horário de funcionamento de bares só deve entrar em vigor a partir de 16 de outubro.

Já eventos, convenções e atividades culturais requerem da região pelo menos 28 dias na fase verde. Os locais precisam respeitar a lotação máxima de 60% da capacidade, controlar o acesso ao local, inclusive com hora marcada e demarcar filas e espaços respeitando distanciamento mínimo.

Qualquer outro evento ou atividade que gere aglomeração ou que não se encaixe nas especificações do Plano SP continuam proibidas e sem previsão para retomada. A fase final do Plano SP é a azul, que permite todas as atividades desde que mantidos controles sanitários, como uso de máscaras e distanciamento social.

O estado de São Paulo registrou, até a quinta-feira (8), 1,02 milhão de casos do novo coronavírus, cerca de 20% do total registrado em todo o Brasil.

Desde 25 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso da doença no país, justamente em São Paulo, foram contabilizados 36.884 mortes em decorrência do novo vírus no estado, sendo 35,4% delas na capital paulista, que reúne 26,6% da população e 29,2% dos casos.

Nas últimas três semanas, a média diária de mortes causadas pelo coronavírus na cidade de São Paulo, que já superou 100, flutua abaixo de 30 óbitos. Em setembro, a capital entrou em estágio de desaceleração da pandemia segundo aferição do monitor mantido pela Folha de S.Paulo.