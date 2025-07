Coronel Adailton quer que Alego torne Legendários “patrimônio religioso, cultural e imaterial” em Goiás

Proposta pode ser aprovada e passar a integrar o calendário oficial do estado

Samuel Leão - 03 de julho de 2025

Coronel Adailton em evento dos Legendários. (Foto: Reprodução/Instagram)

O deputado estadual coronel Adailton (SD) propôs o reconhecimento do movimento Legendários como patrimônio religioso, cultural e imaterial goiano, nesta quinta-feira (03).

O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e deverá ser apreciado pelos parlamentares.

A depender da decisão da Assembleia, a proposta pode ser aprovada e passar a integrar o calendário oficial do estado.

O movimento vem ganhando força na Alego, com a adesão de outros deputados. Há um mês atrás, no começo de junho, Paulo Cézar Martins (PL) resolveu discursar na tribuna com o uniforme do grupo.

Na época, propôs a concessão de títulos de cidadão goiano para o fundador dos Legendários, Chepe Tupzu – pastor guatemalteca que prega a “restauração do homem caçador” – e também para o diretor em Goiás, Nelson Ruela de Lima.