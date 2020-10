Saiu ilesa a motorista do Renault Captur que, no final da manhã desta sexta-feira (09), capotou o veículo na Avenida Presidente Kennedy, na altura do Supervi, na região Norte de Anápolis.

Imagens de câmeras de videomonitoramento que circulam nas redes sociais mostram o exato momento do acidente.

Ao passar rapidamente pela via, o Renault Captur colide com a lateral de outro carro estacionado no acostamento.

Com o capotamento, outro veículo também é atingido. Além do susto e prejuízos materiais, ninguém se feriu.

O Portal 6 apurou que o trânsito chegou a ser interditado até a chegada do guincho, mas o tráfego já foi liberado.