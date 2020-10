Após Vitão ser alvo de uma trollagem que viralizou nas redes sociais, internautas saíram em defesa do artista. A hashtag #Vitaomerecerespeito é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda (12).

No vídeo que circula na internet, Vitão está tirando foto com três supostos fãs dele, quando o trio diz: “Meu casal”.

E os caras que foram gravar um video com Vitão e começaram a gritar “Meu Casal” a cara dele 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/HojP9FQnsq — Garoto do Blog 🗣 (@garotxdoblogofc) October 12, 2020

A frase chegou a ser apontada como tendo sido escrita pelo cantor no comentário de uma imagem antiga de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, quando eles ainda estavam casados. Depois da separação deles, e de Vitão e a cantora confirmaram o relacionamento, internautas “teriam descoberto o comentário” antigo para acusar o músico de não ter agido bem com o humorista.

O cantor, porém, já disse que disse nunca escreveu “meu casal” em qualquer publicação de Sonza e Whindersson.

“Cara, é fake! É mais uma das coisas criadas na internet e aí a massa, sem saber se é verdade, engole aquilo e sai vomitando um monte de coisa horrível. Não é verdade. Na época dessa foto, eu não era amigo nem do Whindersson nem da Luísa. Não tinha rolado nem ‘Bomba Relógio’ [música da cantora em que ele faz uma participação] ainda”, afirmou em entrevista ao influenciador Hugo Gloss. “A minha cara de quem comenta ‘meu casal’, né gente. Nada a ver”, completou ele, na ocasião.

Embora sem citar nomes ou fazer referência direta a Vitão, um tuíte de Whindersson Nunes da madrugada desta segunda (12) é visto por alguns internautas como uma defesa do humorista ao cantor.

“Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, por que com o meu constrangimento eu sei lidar. Você fez isolamento social para salvar o máximo de pessoas possível, não só as que você gosta, deixem de onda errada”, escreveu.

Vitão e Luísa assumiram o namoro no início de setembro, mas especulações sobre um relacionamento entre os dois já existiam desde o fim de maio, cerca de um mês após o divórcio da cantora com Whindersson.

Na ocasião, ele se hospedou na mansão da artista localizada em Alphaville, em São Paulo, onde passou uns dias para gravar a música e o videoclipe de “Flores”, que mostra cenas picantes dos dois juntos.

Na entrevista ao Hugo Gloss, o cantor disse que a ideia do vídeo em que eles aparecem juntos foi uma estratégia de publicidade. “Foi marketing, sim, Usamos muito isso a nosso favor. Foi uma estratégia, a gente quis criar essa coisa de estar junto, mas a gente já estava se gostando nessa época”, afirmou Vitão.

Na mesma entrevista, o músico também negou ter ficado com Luísa enquanto ela ainda era casada com o humorista, e condenou os ataques que a cantora recebeu nas redes sociais.

“‘Talarico’ é a pessoa que fura o olho do outro que é casado, o que no caso nem é [verdade], porque a gente foi ficar muito depois deles terem terminado… Mas a galera gosta de falar. É como se ela (Luísa) não tivesse discernimento, escolha, vontades, ou não fosse um ser humano como eu ou Whindersson. Não tenho muito o que falar sobre isso, porque eu acho nojento, idiota, acho as pessoas [que despejam ódio] muito tóxicas, muito burras”, afirmou.