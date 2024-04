Madonna publica vídeo ao som de Luiz Gonzaga enquanto arruma o cabelo

Rainha do pop irá se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio

Folhapress - 13 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, RJ (FOLHAPRESS) – Madonna publicou um vídeo em seu TikTok em que aparece se arrumando ao som de “A Morte do Vaqueiro”, de Luiz Gonzaga. A rainha do pop irá se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

O anúncio de que a turnê “Celebration” passaria pelo Brasil causou furor entre os fãs de Madonna. Nesta semana, a cantora viralizou nas redes sociais ao dizer, durante uma apresentação, para que as pessoas da plateia parassem de falar português.

“Não estamos no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”, disse ela na gravação.

A apresentação vai ser transmitida pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow.

Veja o vídeo: