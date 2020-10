Morar em um condomínio fechado tem vários benefícios, sendo que o principal deles ainda é a segurança. No entanto, em nome de tanta proteção, muitas pessoas acabam perdendo um tempo precioso para lidar com as burocracias.

Através de uma ideia inovadora, os empresários anapolinos Rafael Sant’Ana Catalani, Soon Sam Ribeiro Santos e Idam Siqueira criaram o Green Software de Acesso, uma ferramenta completa que possibilita que todos os comandos do condomínio sejam resolvidos diretamente pelo celular ou computador.

“Não tínhamos nada a ver com área da programação, mas começamos a estudar do zero e desenvolvemos o sistema. Testamos em um condomínio por seis meses para resolver todos os problemas”, explicou Rafael.

O Green Software de Acesso possui aplicativos exclusivos e divididos por áreas. Pelo dos moradores, por exemplo, é possível usar o Face ID para entrar no condomínio, ao invés de precisar abrir o vidro do carro para colocar a digital.

Também dá para pagar boletos, liberar a entrada de visitantes, entregadores e colaboradores, além de ver relatórios e agendar horários nas áreas de lazer.

A ferramenta ainda foi pensada para facilitar em 100% a vida dos porteiros e vigilantes dos condomínios, que precisam estar atentos a todos que entram e saem.

“Os prestadores de serviço demoravam cerca de três minutos cada um para entrar. Com o treino que fornecemos aos funcionários dos condomínios, esse tempo caiu para, no máximo, 20 segundos. Não tem fila nenhuma na portaria, mesmo que esteja lotado de pessoas”, afirmou Rafael.

E como funciona? Através de um outro aplicativo e um software, os profissionais abrem as cancelas pelo celular, verificam as liberações de entrada dos moradores e notificam excedentes no condomínio.

“Outro problema é que quando o vigia ou porteiro vai entrar no sistema, geralmente precisa abrir o porta-malas dos prestadores de serviço, conferir item por item e pôr numa lista. Pelo Green, só precisa tirar foto na entrada e na saída, que ele consegue verificar se tudo está lá”, acrescentou Soon Sam.

Financeiro e Administrativo

O Green Software de Acesso não se preocupou apenas em colocar tudo ao alcance das mãos dos moradores e dos porteiros e seguranças.

É que a ferramenta também ajuda no trabalho do administrativo e financeiro, realizando cadastro de pessoas, espaços, equipamentos e relatórios; administrando almoxarifados, gerando cobranças e criando balanços completos com menos de dez páginas.

Por meio de inteligência artificial, ainda conseguem definir que profissionais, como pedreiros, tenham acesso liberado pelo tempo que precisarem para finalizarem os serviços oferecidos.

“O sistema resolve todos os problemas do condomínio. Nossa meta é chegar nos condomínios, ficar em torno de 45 dias para oferecer treinamentos até que todos os problemas do local sejam resolvidos”, afirmou Idam Siqueira.

Como contratar

Os condomínios interessados em adquirir o Green Software de Acesso devem entrar em contato pelo telefone (62) 9 9184-9467 ou pelo Instagram @greenacesso.

Em Anápolis, já integram a cartela de clientes da empresa o Rose’s Garden, Gaudí, Liberty e Anaville.

Mais informações estão no site do Green Software de Acesso.