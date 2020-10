Termina na próxima quarta-feira (21) as inscrições para a primeira fase do Circuito Enem, um evento inédito do Colégio Couto Magalhães, em parceria com a UniEVANGÉLICA, para preparar estudantes de Anápolis para tirarem boas notas no vestibular.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, todos os aulões serão ministrados a distância e contarão com professores renomados em todo o estado de Goiás.

A última live está prevista para o dia 22 de janeiro de 2021. Ao longo dos próximos meses, serão abordados os principais assuntos que os candidatos precisam dominar para alcançar bons resultados no Enem.

As lives ocorrerão exclusivamente pelo canal no Youtube do Colégio Couto Magalhães, sempre às quintas-feiras, às 19h.

O objetivo das instituições é auxiliar os estudantes para a prova sem cobrar nada. Só receberão o link de aulas aqueles que fizerem a inscrição.

Os interessados podem se cadastrar diretamente pelo site das instituições. Outras informações estão disponíveis nos perfis da UniEVANGÉLICA e Colégio Couto Magalhães no Instagram.