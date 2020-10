Divulgado na tarde deste sábado (17), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não trouxe novos registros de óbitos em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

O documento refere-se às últimas 24h até o momento da publicação à imprensa.

Houve, no entanto, o acréscimo de mais 43 casos.

De acordo com a pasta, 29 pacientes são do sexo feminino e têm entre 18 e 88 anos. O restante são homens, com idades de 21 a 76 anos.

Desde o início da pandemia, um total de 13.860 casos de contaminação pelo novo coronavírus foram confirmados na cidade. O número de pessoas curados é 12.869.