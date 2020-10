O “Preparação”, cursinho ofertado pela Prefeitura de Anápolis, está disponibilizando 600 vagas para estudantes interessados em ter aulas focadas no ingresso ao ensino superior, especialmente através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste ano, que é a quarta edição do programa, as oportunidades serão distribuídas em dois polos educacionais ( um no Centro de Formação dos Profissionais da Educação/CEFOP e outro na Faculdade Fama), com 60 alunos por turma.

Para se inscrever e participar do processo seletivo, basta preencher o formulário de inscrição, que pode ser encontrado aqui. As inscrições estarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

As aulas terão início na terça-feira (20) e seguirão até o dia 10 de janeiro de 2021. Elas se dividirão entre online e presenciais, seguindo as normas vigentes de combate à contaminação pelo novo coronavírus.

Serão um total de quatro temáticas ofertadas, dentro de várias disciplinas específicas, se dividindo entre ciências humanas, da natureza, linguagem e matemática.