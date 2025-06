Procon revela onde comprar combustíveis mais baratos em Anápolis

Ao todo, 19 postos foram analisados, identificando valores diferentes entre eles

Thiago Alonso - 28 de junho de 2025

Imagem mostra bombas de combustível. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Ainda que o preço dos combustíveis tenha apresentado uma queda no mês de junho, o bolso do cliente não necessariamente sentiu esse alívio, conforme apontou uma pesquisada realizada pelo Procon Anápolis.

O órgão analisou valores de gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-10, entre os dias 23 e 26 de junho, identificando variações de até 26,55%.

Ao todo, 19 postos de combustíveis foram analisados, sendo eles: Tabocão X, Senna, Antonelli Brasil Sul, WK, Santo Antônio, Carreteiro I, Napolitano II, Central, Auto Posto Ipanema II, Santo Expedito, dos Romeiros, Oásis, City, Independência, Auto Posto São Paulo, Conquista, Azet e Cerrado.

A maior diferença de variação de preço foi o do etanol, com até 26,55% de diferença entre um local e outro. O maior valor registrado foi de R$ 4,29 no Posto Oásis, ante R$ 3,39, no Posto WK – quase R$ 1 a menos.

Outras variações também foram vistas na gasolina comum, cujos valores encontrados foram de R$ 6,19 nos postos Azet, City, Central e Santo Antônio, frente a R$ 5,57, no Posto WK – uma diferença de 11,13%.

Já a gasolina aditivada apresentou variações de 12,93% nos preços, sendo que o maior valor encontrado foi de R$ 6,29 nos postos City, Napolitano II e Santo Antônio, e o menor foi R$ 5,57, também no Posto WK.

A pesquisa do Procon Anápolis também encontrou variações em outros combustíveis como diesel comum (13,16%) e óleo diesel S-10 (17,57%), sendo que o Posto WK também figurou com os menores preços em ambas as situações (R$ 5,47 e R$ 5,52, respectivamente).

Levantamento

O levantamento ainda identificou uma redução de preços médios em um mês. A queda foi evidente para quase os combustíveis, como o etanol, que sofreu uma diminuição de R$ 0,24 por litro, passando de R$ 4,00 para R$ 3,76.

Já na gasolina, a queda foi de R$ 0,16 por litro, enquanto a gasolina aditivada teve redução de R$ 0,12. O diesel S-10, por sua vez, subiu R$ 0,04, saindo de médias de R$ 5,80 em maio para R$ 5,84 em junho.

