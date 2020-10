A segunda-feira (19) começou do jeito que muitos anapolinos gostam: com chuvinha leve, temperatura baixa e umidade acima dos 90%. As notícias boas, no entanto, param por aí.

É que para quem precisou sair de casa nesta manhã, não foi difícil encontrar pontos de destruição deixados pela forte chuva que caiu no final da tarde e noite deste domingo (18).

Além dos prejuízos, são vários os bairros do município que ainda estão sem energia elétrica e água. O último comunicado enviado pela Enel à imprensa afirmava que ainda não havia previsão de normalização do serviço na cidade. Logo depois, a Saneago anunciou que o abastecimento na cidade ficou comprometido.

Imagens enviadas por internautas ao Portal 6 mostram parte dos estragos. São casas que perderam o telhado, estabelecimentos que ficaram sem fachadas, parques inundados e árvores que não suportaram a força dos ventos e caíram

No Twitter, o assunto predominante entre os usuários da rede social também é o mesmo.

Há quem está encantado com o friozinho, mas a maior parte das publicações são para comentar os problemas graves que a cidade enfrenta sempre que passa por essa situação.

cheguei em anápolis e ta super friozinho e chuvoso, hoje vou ficar bem garotona com um moletom grande que tampa metade das mãos igual ariana grande, um chazinho na minha caneca de game of thrones, assistindo greys anatomy amoooo — desenhista que pensa (@1rickk1) October 19, 2020

Anápolis tá o puro caos — Theago (@thiagosantonni) October 19, 2020

Todos sobreviveram à tempestade de ontem em Anápolis? — desembrulha o peru 🦃🏳️‍🌈 (@TheBervig) October 19, 2020

Êita q Anápolis hoje ta somente a chuva… mas vai faltar energia e água…. tamo lascado com Saneago e Enel — Madalena Borges (@MadalenaBorge14) October 19, 2020

essa chuva em Anápolis foi só tragédia — 𝖈𝖆𝖓𝖘𝖆𝖉𝖆&𝖙𝖗𝖎𝖘𝖙𝖊 (@pisciannaaa) October 19, 2020

Mais chuva

O Climatempo estima que é de 90% a chance de a chuva continuar ao longo de todo o dia na cidade, com possibilidade de 25 mm de volume de água.