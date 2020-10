Um vídeo do apresentador Luciano Huck, 49, passeando com a família em um iate luxuoso viralizou na internet e rendeu críticas de internautas. Enquanto alguns comentavam a ostentação, outros destacaram que seria uma violação ao isolamento social.

“Será que fomos nós, através do BNDES, que compramos esse brinquedinho aí?”, questionou um internauta. “E vem falar de pobreza… O riquinho do papai”, disse mais um. “Comunismo para vocês… iate gigante e opressão capitalista para mim”, comentou outro.

Segundo o programa Melhor da Tarde (Band), a embarcação seria avaliada em R$ 35 milhões, tendo 120 pés, duas cozinhas, uma academia e vários quartos, com suíte master.

A apresentadora Angélica, 46, esposa de Huck, recebeu críticas semelhantes, há algumas semanas, com a estreia de seu programa, Simples Assim (Globo), com alegação de internautas de que ela não precisa se preocupar com salário, nem seria a pessoa mais indicada para falar sobre a simplicidade.

Na ocasião, Angélica rebateu as críticas dizendo que “sentimento não tem contracheque”, e disse que, apesar das especulações sobre uma possível candidatura de Huck à Presidência, ele se envolve em questões políticas como cidadão: “Ele não é político, ele é um artista”, disse ela.