Foi identificado como Jean Rodrigues dos Santos, de 28 anos, o jovem assassinado a tiros no início da madrugada desta quarta-feira (21), no Jardim Primavera 1ª etapa, no extremo Sul de Anápolis.

A esposa do rapaz estava com duas filhas pequenas em casa quando tudo aconteceu e contou à Polícia Militar que o autor do crime seria um vizinho bastante conhecido no bairro.

Esse vizinho teria aparecido na residência da família chamando por Jean, que foi até a porta dos fundos para atendê-lo, enquanto a mulher e as crianças se distraíam na sala.

Repentinamente, elas começaram a ouvir vários disparos e o autor ainda teria entrado na casa, efetuado outros três tiros na direção delas e dito, por fim, que só queria Jean. Depois, fugiu a pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer o recolhimento do corpo e um perito encontrou 14 cápsulas de calibre 9 mm. Ficou constatado que Jean foi alvo de ao menos seis tiros: quatro no rosto, um no tórax e um no abdômen.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) também levantou as primeiras informações sobre o caso ainda na cena do crime e já iniciou a apuração dos fatos.