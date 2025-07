CMTT informa o que motoristas em Anápolis devem fazer quando carro é ‘trancado’ em vaga

Caso ganhou notoriedade após registro enviado por moradora, que ficou "presa" mais de uma hora sob o Sol

Davi Galvão - 11 de julho de 2025

Registro com hábito que irrita qualquer motorista foi enviado a reportagem. (Foto: Arquivo Pessoal)

Ante ao recente caso da motorista que ficou “presa” após outro veículo estacionar atrás do carro dela, na Avenida Minas Gerais, no Bairro Jundiaí, a reportagem buscou informações sobre como o motorista deve lidar com situações semelhantes – assim como o que pode ocorrer com os infratores.

No relato, a denunciante, que estava em um Jeep Renegade, ficou mais de uma hora sob o Sol até que o dono do veículo aparecesse para tirar o automóvel.

Nesse meio tempo, ela afirmou que ligou para a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e até mesmo para a Polícia Militar (PM), mas não teve sucesso.

Apesar disso, em nota enviada ao Portal 6, a CMTT reforçou que a orientação é acionar imediatamente a Central de Atendimento do órgão, por meio do telefone (62) 3902-1729.

Ainda, destacou que os motoristas flagrados por agentes de trânsito cometendo esse tipo de infração estão sujeitos à aplicação de multa no valor de R$ 130,16, conforme previsto na legislação vigente.

