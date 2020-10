Mais 99 pessoas entraram para as estatísticas de contaminação pelo novo coronavírus em Anápolis.

A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (21), no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O documento informou que, dos novos pacientes, 50 são do sexo feminino e 49 do sexo masculino. As idades variam entre 15 e 82 anos.

Oficialmente, 14.169 moradores da cidade já se infectaram. Destes, 13.519 receberam alta após se recuperarem.

Os demais ainda cumprem isolamento domiciliar ou se encontram internados nas unidades de saúde disponíveis.

Nenhuma morte foi registrada no informe da Semusa. Sendo assim, segue em 349 o número de vítimas fatais da doença.