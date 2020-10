A noite desta quinta-feira (22) promete ser uma das mais chuvosas da semana.

É o que mostra a previsão do Climatempo, site especializado em meteorologia no Brasil.

Está previsto que caia pelo menos 10 mm de precipitação nas próximas horas e a temperatura caia para menos de 20º C.

Ela também deve vir acompanhada de ventos fortes, o que pode causar oscilações de energia elétrica.

Na sexta-feira (23), mais água deve cair do céu, só que de forma mais espraiada durante o dia.

A mínima deve ser de 18º C e a máxima de apenas 24º C, com pouquíssima amplitude térmica.