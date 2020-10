Três equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis já se deslocaram para controlar um grande incêndio que tomou conta do galpão da Eldorado Atacadista, localizada na Avenida Brasil Sul, na altura do bairro São João, na região Sudeste da cidade.

O Portal 6 apurou que ainda é desconhecido o motivo da origem das chamas.

Também não está descartada a possibilidade de haver feridos no local, embora o prédio já tenha sido evacuado.

A Polícia Militar também está dando suporte na ocorrência e já isolou as ruas próximas ao empreendimento.

Mais informações a qualquer momento.