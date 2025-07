Todo mundo já foi: 6 lugares que fizeram história em Anápolis e hoje estão fechados

Eles marcaram gerações, lotavam nos fins de semana e deixaram lembranças que até hoje vivem na memória dos anapolinos

Gabriella Licia - 03 de julho de 2025

Ulisses Bar fica localizado no bairro Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Anápolis vive em constante transformação. Novos empreendimentos surgem, enquanto outros fecham as portas — mesmo sendo verdadeiros sucessos em seus tempos áureos.

Alguns deixaram lembranças especiais na memória afetiva da população, seja por seus sabores, diversão ou ambiente único.

A seguir, relembramos 6 desses lugares que fizeram história por aqui e que ainda vivem na memória de muita gente:

1. Lifebox

O Lifebox nasceu em Anápolis e rapidamente se tornou referência com seus hambúrgueres artesanais, batatas generosas e milkshakes de respeito. A decoração no estilo americano e o ambiente moderno conquistaram os jovens e famílias.

Mesmo com tanto sucesso, a marca acabou deixando a cidade — mas cresceu fora dela. Hoje, o Lifebox virou franquia e está presente em Goiânia, Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP) e Ribeirão Preto (SP).

2. Madero Container

Quem passou pelo estacionamento do Brasil Park Shopping com certeza se lembra do Madero Container. O espaço chamava atenção pela estrutura diferente e pelo slogan ousado: “o melhor hambúrguer do mundo”.

Durante um tempo, foi ponto badalado entre os apaixonados por carne nobre, chopp e sobremesas como o petit gâteau. Apesar do início promissor, encerrou as atividades na cidade e deixou saudade nos fãs da rede.

3. Parque de Diversões no Parque da Matinha

Nas décadas de 90 e 2000, o Parque da Matinha era mais do que um espaço verde: abrigava um parque de diversões completo, com roda-gigante, minhocão e o carrinho bate-bate.

Era o destino preferido de muitas famílias aos finais de semana e um verdadeiro símbolo da infância de muita gente. Com o tempo, o parque foi sendo desmontado e deixou de funcionar, mas as lembranças continuam vivas.

4. Super X

Antes da moda dos hambúrgueres gourmet, o Super X já era rei. Com lanches fartos, preços acessíveis e um sabor que marcou época, o local virou ponto de encontro para amigos e famílias.

Era comum ver filas na porta em dias de maior movimento. Apesar de ter fechado há alguns anos, o Super X ainda é lembrado com carinho como um dos melhores lanches que a cidade já teve.

5. Villa Sertaneja

Localizada no Jundiaí, a Villa Sertaneja foi por muito tempo o palco dos amantes do modão. Recebeu artistas locais, duplas sertanejas e sempre tinha aquele clima de festa do interior.

Foi um lugar marcante para quem gosta da música raiz e queria um ambiente animado.

6. Ulisses Rock Bar

O Ulisses Rock Bar era o reduto dos amantes do rock e da música alternativa em Anápolis. O ambiente simples, mas cheio de personalidade, recebia bandas locais, oferecia cerveja gelada e reunia uma galera fiel.

Para muitos, foi o primeiro contato com shows ao vivo e amizades que duram até hoje. O bar encerrou suas atividades, mas deixou uma legião de fãs com boas memórias.

E aí, bateu a nostalgia?

Se você lembrou de algum outro lugar que marcou época e que não está nesta lista comenta com a gente! Quem sabe ele aparece na próxima edição?