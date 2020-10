O Portal 6 apurou que, até o momento, não há vítimas do incêndio que destruiu o galpão da Eldorado Atacadista, localizado no bairro São João, na região Sudeste de Anápolis.

Antes do fogo (veja no destaque) se alastrar de maneira generalizada, o depósito do estabelecimento foi completamente evacuado.

Apesar de vidas serem poupadas, a situação ainda não está próxima de acabar.

Isso porque a reportagem também apurou que o galpão estava lotado de mercadorias, distribuídas em prateleiras de cerca de oito metros de altura.

A propagação das chamas desabou as estantes e espalhou os produtos, que contam com diversos materiais inflamáveis, dificultando a contenção das chamas.

Quase todo o efetivo de Anápolis foi mobilizado para atuar na ocorrência e tentar garantir que a estrutura do local não entre em colapso, pondo em risco as edificações vizinhas.

Bombeiros de Goiânia também foram acionados e estão presentes no local para apagar debelar as chamas por completo.