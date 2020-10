O Portal 6 obteve acesso a imagens que mostram uma das paredes do galpão da Eldorado Atacadista se desmoronando meio às chamas do grave incêndio que aconteceu no local.

No vídeo, é possível ver o momento que o fogo ganha fortes proporções e começa a derrubar uma das enormes paredes que cercam o depósito.

Até a cor da fumaça escurece e fica num tom mais forte conforme o avanço das chamas. Confira:

O incêndio foi reportado no final da manhã desta quinta-feira (22) e, desde então, o Corpo de Bombeiros enviou diversas equipes para tentar conter o incêndio.

Não se sabe até o momento a quantidade de possíveis vítimas ou feridos.

Mais informações a qualquer momento.