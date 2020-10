A Saneago divulgou um comunicado nesta sexta-feira (23) para explicar porque ainda está faltando água em Anápolis.

De acordo com a companhia, a noite de quinta (22) e madrugada de hoje (23) eram decisivas para a recuperação do sistema de abastecimento, afetado desde o apagão da Enel do último domingo (18), mas a energia voltou a cair no Piancó 1 e fez com que todo o serviço ficasse prejudicado.

A primeira queda ocorreu às 18h50, com oscilações até as 19h15. Após 15 minutos uma nova interrupção danificou um transformador e o fornecimento só retornou às 03h05

Até a substituição total do transformador danificado, que a Saneago não informou quanto tempo leva exatamente para terminar, a captação do Piancó 1 está operando com apenas 50% da capacidade.

A empresa alega ainda que já ficou 26 horas sem energia apenas nesta semana e pediu a compreensão dos clientes, além do uso consciente das reservas nas caixas d’água.