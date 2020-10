Operação da Força Tática e Vigilância Sanitária apreendeu neste sábado (24) mais de duas toneladas de queijo impróprio para o consumo, próximo à Ala 2, em Anápolis.

Os alimentos estavam em um caminhão, oriundo do Pará (PA), que fazia a transferência da carga para duas caminhonetes: uma de Goiânia e outra de Brasília.

Segundo a Vigilância Sanitária, os queijos foram transportados sem refrigeração e encontravam-se sem rótulos com carimbo de inspeção e data de validade.

Aos militares da Força Tática, os responsáveis disseram que a carga abasteceria uma rede de pizzaria da capital goiana e da capital federal.

Eles, juntamente com os condutores da caminhonetes, foram levados para Delegacia-Geral. A Vigilância Sanitária também lavrou auto de infração, que poderá culminar com multa para os envolvidos.

Gerente do órgão, Gúbio Dias Pereira informou ao Portal 6 que as mais de duas toneladas de queijo serão descartadas no Aterro Sanitário. O nome da rede de pizzaria não foi divulgado.

