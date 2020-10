Apesar de não ser comemorado no Brasil como é nos Estados Unidos, o Halloween é uma data comemorativa perfeita para aqueles que gostam de comer doces e mais doces.

No entanto, o ideal é não deixar que a oportunidade faça com que as pessoas percam a linha. Por isso, a Simples.Natural criou em Anápolis a promoção “Gostosuras sem travessuras”.

Para celebrar o Halloween, a loja terá descontos de 15 % em doces e chocolates saudáveis entre os dias 25 e 31 de outubro.

O benefício vale para a loja física e também para pedidos do Ifood. Dessa maneira, é possível comer doces deliciosos sem comprometer a alimentação e a saúde.

Na Simples.Natural é possível encontrar chocolates diets, lights, veganos e sem glúten. Há opções para todos os clientes.

Dentre as principais marcas que participarão da promoção estão a Chocolife, Veganutris, Linea, Haoma, além de barras de cereais e chocolates a granel.

A Simples.Natural fica na Avenida Santos Dumont, nº 700, ao lado do Colégio Galileu, no bairro Jundiaí.

Para saber mais informações sobre a promoção ou dos produtos oferecidos pela loja, basta acessar o Instagram @simples.natural_