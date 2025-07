Rio Vermelho Atacadista lança duas ações imperdíveis com descontos em todos os setores

Além de 4 dias de eventos, empresa ainda possui aplicativo de economia, além de canal de WhatsApp para clientes acessarem promoções exclusivas

Gabriella Licia - 03 de julho de 2025

Foto aérea da nova unidade, na região Oeste de Anápolis, (Foto: Divulgação)

Começou nesta quinta-feira (03) mais uma sequência de promoções especiais do Rio Vermelho Atacadista, rede referência em Anápolis. Intitulada ‘Explosão de Ofertas’, a ação é válida até sexta-feira (04) e contempla todos os setores das lojas, tanto para quem compra no atacado quanto no varejo.

A sequência de descontos não para por aí. Já no sábado (05), entra em vigor o evento ‘Detona Preço’, que se estende até domingo (06), garantindo ainda mais oportunidades de economia para os consumidores.

Para participar das duas ações promocionais, é indispensável que o cliente esteja com o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista baixado, com o CPF devidamente cadastrado e, também, integrado ao canal de vantagens da rede no WhatsApp.

Com unidades no bairro Maracanã (Avenida Universitária) e no Parque das Nações (antiga Pecuária), o Rio Vermelho Atacadista reforça seu compromisso de oferecer preços acessíveis, variedade e praticidade tanto para famílias quanto para pequenos comerciantes em Anápolis e região.

A dica é: aproveite os dois eventos, organize sua lista e não deixe de garantir os descontos exclusivos nas datas válidas.