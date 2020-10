A influenciadora Andressa Suita, 32, aos poucos começa a retomar sua rotina de trabalho após um período mais recluso, depois do anúncio de sua separação do cantor Gusttavo Lima, 31. Nas redes sociais, ela falou um pouco sobre seu retorno e afirmou ter passado “três semanas bebendo direto”.

“Eu estou voltando com a rotina de treinos, que quero mostrar para vocês, voltando com a dieta. Porque fiquei umas três semanas bebendo direto. Agora estou precisando dar aquela limpada no organismo, dar uma acelerada no metabolismo”, afirmou ela nesta terça (27), após voltar a mostrar suas sessões de foto e maquiagens.

Em seus Stories, Andressa refletiu também sobre o nascimento de seu segundo filho, Samuel, 1. Ela conta que, apesar de ter ficado assustada com a gravidez apenas cinco meses após o nascimento do primogênito, Gabriel, 2, hoje ela vê que foi a melhor coisa. Segundo ela, os dois irmãos são muito companheiros um do outro.

O fim do casamento de Andressa e Gusttavo foi confirmada pela assessoria dele no último dia 9, alegando ser resultado de um “desgaste natural normal da relação”. A influenciadora, no entanto, se pronunciou dias depois e afirmou que foi pega de surpresa com o pedido de separação do marido, no meio da noite.

“A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de segunda [5/11] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

Gusttavo também se pronunciou posteriormente e disse que “nada acontece de um dia para o outro, o casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continuam”, afirmou. “Ela [Andressa] é a mulher mais importante da minha vida, porque é mãe dos meus dois filhos, e criar nossos filhos é nossa prioridade.”