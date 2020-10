Um homem, ainda não identificado, invadiu um escritório de advocacia em Goiânia na tarde desta quarta-feira (28) e assassinou, a tiros, dois advogados que trabalhavam no local.

O crime aconteceu no Setor Aeroporto e está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). As autoridades já conseguiram identificar as vítimas.

Tratam-se de Frank Alessandro Carvalhaes de Assis e Marcus Aprigio Chaves, sendo o último filho de Leobino Chaves, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

A motivação da ação ainda não é clara para os policiais.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que já estão acompanhando a ocorrência através de representantes, mas ainda não emitiu nota sobre o caso.