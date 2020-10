A Realiza Construtora lançará em breve em Anápolis um novo empreendimento e, por isso, está buscando corretores de imóveis para atuar na cidade.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas de inicio imediato para trabalhar em regime autônomo com negociações e vendas.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo, experiência com vendas e boa comunicação. Também é desejável que tenham veículo próprio.

A empresa irá fornecer suporte para a capacitação e desenvolvimento profissional, junto aos gestores da equipe, além disso, os contratados receberão ajuda de custo e altas comissões sobre a venda dos imóveis.

Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome da vaga no campo do assunto.

Mais informações pelo WhatsApp (62) 9 9300-9477 – Falar com Ana Clara.