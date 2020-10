Escrever vai muito além de uma atividade básica, uma vez que exige uma ação complexa no organismo, envolvendo o desenvolvimento motor, visual, cognitivo e sensorial.

Levando tudo isso em consideração, não é incomum que algumas crianças apresentem dificuldades no processo de aprendizagem.

É por isso que pais e responsáveis precisam estar sempre atentos para, caso seja necessário, buscar ajuda de um profissional no momento certo.

Em Anápolis, a Therapies Love Kids oferece a terapia ocupacional, que é capaz de diagnosticar corretamente quais as dificuldades enfrentadas pelos pequenos para escrever, além de encontrar uma solução eficaz.

Disgrafia

Quando se fala em problemas para escrever, um dos distúrbios mais comuns é a Disgrafia, que é, basicamente, a dificuldade de executar motoramente os movimentos necessários para colocar letras e números no papel.

A Disgrafia, normalmente, é descoberta no inicio da vida escolar e muitos pais acreditam que a criança está com preguiça ou falta de treinamento.

No entanto, o Terapeuta Ocupacional é o profissional que vai buscar uma solução para possibilitar que as crianças tenham sustentação no corpo, braço e mãos para desenvolver os movimentos que a escrita exige.

Já para os pequenos que tenham alguma deficiência, há possibilidade de utilizar escritas adaptadas, envolvendo aparelhos tecnológicos ou alfabeto móvel.

Quando procurar ajuda?

O Terapeuta Ocupacional deve ser consultado assim que pais ou responsáveis percebem que os filhos estão enfrentando dificuldades para escrever.

Esse profissional está apto para observar a criança por inteiro, para levantar desde questões intelectuais até as motoras.

