O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) divulgou nesta quarta-feira (28) a foto de um paciente com um único objetivo: tentar identificá-lo.

Idoso, ele foi encontrado desacordado, sem documentos, em uma via pública de Porangatu, no último dia 02 de agosto. Na ocasião, precisou ser socorrido no próprio município, pois apresentava um traumatismo cranioencefálico grave.

Dois dias depois, devido ao quadro clínico, precisou ser encaminhado entubado ao HUANA, onde passou por uma cirurgia e esteve por vários dias na UTI, sob cuidados de neurocirurgiões.

O paciente, agora, já está na enfermaria, se alimenta por sonda e respira sozinho. No entanto, consegue apenas acordar.

Apesar dos esforços da equipe multidisciplinar, o idoso não conversa e nem responde nenhum comando, como apertar uma mão, piscar ou seguir os dedos dos profissionais com os olhos.

A Polícia Civil, de acordo com o HUANA, já colheu as digitais, mas ainda assim não conseguiram descobrir quem ele é.

Por isso, não restou à unidade outra alternativa senão divulgar a foto. Dessa forma, caso algum familiar o reconheça, poderá entrar em contato.

Os telefones são: (62) 9 98259975, (62) 3311-9100 ou (62) 3311-9163.