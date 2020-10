Ana Maria Braga, 71, surpreendeu os seus telespectadores na manhã desta sexta (30) ao aparecer com um aplique de dreads no cabelo. O visual gerou grande repercussão nas redes sociais, levando o nome da apresentadora aos assuntos mais comentados do Twitter.

No final do Mais Você, Louro José perguntou o que era no cabelo de Ana Maria, e ela respondeu que os dreads eram para “combinar com o clipe do amigo Supla”, “Vi o Vil”. Um trecho do vídeo do single do cantor foi exibido na sequência.

“Ana Maria Braga de dread zerou 2020”, comentou uma internauta no Twitter. “E no final do programa ainda deu uma voltinha e disse que era uma homenagem ao clipe novo do Supla. Ana Maria Braga, te amamos”, afirmou outra.

“Quando você pensa que já viu de tudo, Ana Maria Braga aparece de dread 9h30 da manhã kkkk A gente realmente deve estar em uma realidade paralela”, escreveu outra internauta na rede social.

“Ligo a TV e me deparo com isso: Bob Marley é tu?”, questionou um telespectador. Alguns também questionaram se a atitude de Ana Maria não poderia ser considerada apropriação cultural, uma vez que os dreads são identificados com a cultura negra.